Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.249 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 783 de vaccinuri, 677 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.673 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 831 de vaccinuri, din care 775 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 1.699 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 748 de vaccinuri, dintre care 635 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.835 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 843 vaccinuri, dintre care 724 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 786 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 27 vaccinuri și nicio doza de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.055 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 de vaccinuri, din care 20 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …

