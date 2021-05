Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au gasit, ascunse intr-un camion care se deplasa spre Ucraina, 2.850 de pistoale letale, cu glont, ceea ce reprezinta o captura record, potrivit unei declaratii a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Structurile Ministerului Afacerilor…

- Luni seara, structurile Ministerului Afacerilor de Interne au realizat o captura record de arme de foc, la PTF Isaccea, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode. „Structurile MAI au realizat o captura record de arme de foc și accentuez, arme letale. Vorbim de 2850 de pistoale noi cu glonț. Astfel,…

- Un cetatean francez de origine turca a fost pus sub acuzare vineri in Bulgaria pentru incercarea de a transporta ilegal 186 de pistoale si munitii din Turcia spre Europa, a anuntat parchetul, relateaza AFP potrivit Agerpres. Barbatul, 41 de ani, ascunsese intr-un microbuz inmatriculat in Franta 186…