Aproape 3000 de persoane verificate în vederea respectării măsurilor de izolare Polițiștii satmareni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. Astfel, la data de 28 mai a.c., 113 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au desfașurat misiuni specifice. In […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 12 mai 2020, la nivelul județului Alba, sunt 251 de persoane confirmate cu COVID 19, 182 persoane vindicate și 16 decese (la persoane infectate dar care sufereau și de alte afecțiuni). Luni, 11 mai, au fost prelucrate 621 de teste (491 la DSP și 130 la SJU). Numarul total al testelor realizate…

- La data de 6 mai 2020, la nivelul județului Alba, se inregistreaza 215 persoane depistate pozitiv, 152 persoane vindecate și 12 decese (la persoane infectate dar care aveau și alte afecțiuni) Marți, a fost prelucrat un numar de 561 de probe (446 in laboratorul DSP Alba și 115 in cel al SJU). In total,…

- La data de 5 mai 2020, la niveuo județului Alba sunt 213 persoane depistate pozitiv, 147 persoane vindicate și 11 decese (la persoane care au ieșit positive la testare dar care aveau și alte afecțiuni). Luni, 4 mai, in Alba, a fost realizat, din nou, un numar foarte mare de teste – 694 (548 de teste…

- Duminica, 26 aprilie 2020, la niveul județului Alba erau 163 de persoane depistate pozitiv, 97 de persoane vindecate și 8 decese. Sambata au fost efectuate 178 de teste (119 in laboratorul DSP și 59 in cel al Spitalului Județean), iar totalul testelor efectuate pana la acest moment in judet este de…

- Politistii au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 30.000 de persoane cu privire la respectarea masurilor de izolare sau carantina, au intervenit la 2.513 evenimente si au constatat noua infractiuni privind zadarnicirea combaterii bolilor. De asemenea, in cursul zilei de miercuri, in…

- Pana astazi, 23 aprilie 2020, pe raza județului Alba, 131 de persoane se afla in carantina si 395 persoane sunt izolate la domiciliu. Pana in acest moment 614 persoane ai ieșit din carantina si 4.243 persoane au ieșit din din izolarea la domiciliu. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat,…

- Un individ din Argeș s-a certat cu oalta persoana și a scuipat-o. Victima a anunțat Poliția, iaragresorul are acum dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.Barbatul care a pus in pericol o altapersoana prin expunere la saliva posibil contaminata cu coronavirusera in izolare…

- Doua persoane au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei fiecare dupa ce politistii au constatat ca acestea nu au respectat conditiile izolarii la domiciliu, a informat, vineri, Institutia Prefectului Vrancea. In cursul zilei de joi, politistii au efectuat mai multe misiuni de verificare a respectarii…