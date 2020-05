Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de infectare cu noul coronavirus in județul Suceava. Peste o suta de persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Costana au fost testate pozitiv COVID. Potrivit Direcției...

- Aproape 60 de noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate in randul membrilor echipajului unei nave de croaziera italiene aflata in Japonia, anunța Reuters.Dupa testarea tuturor membrilor echipajului, numarul infecțiilor crește, confom radioului public NHK, la circa 150, adica…

- Una dintre victimele COVID- 19 este un barbat, de 57 de ani, din județul Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.…

- Directorul general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, anunta ca 3.375 de pacienti sunt de acum la Tearapie Intensiva in Franta (548 intr-o zi) cu o forma grava a bolii, dintr-un total de 13.904 (cu 2.365 in plus) pacienti spitalizati in aceasta tara. Jerome Salomon a indicat…

- Friedrich Merz, membru al Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel si favorit in cursa pentru sefia partidului, a declarat pentru DPA ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Agerpres. "Testul pentru coronavirus pe care l-a facut duminica este pozitiv. Voi fi in…

- Alte 67 de persoane aflate in Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters.

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat in carantina in Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61. Cei peste 3.500 de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, relateaza Mediafax, citand Reuters.…

- Alte trei persoane aflate pe o nava de croaziera in portul Yokohama din Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, crescand numarul total de cazuri confirmate la 64, a declarat sambata ministrul japonez al sanatații, potrivit Reuters.Katsunobu Kato a declarat, vineri, ca 41 de persoane…