Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare.„Sunt barbați rezerviști din evidențele noastre de mobilizare, din județul Timiș…

- Mai multe persoane printre care politisti, localnici si padurari s-au mobilizat pentru a-l cauta pe tanarul de 24 de ani din Caras-Severin care este disparut de trei zile, potrivit News.ro “Vineri, 7 aprilie, in jurul orei 11.47, politisti de la Politia Orasului Otelu Rosu au fost sesizati de catre…

- Polițiștii au facut marți, 21 martie, 29 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la o grupare formata din romani si sarbi care se ocupa cu traficul de migranti, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT.Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie 2021 – martie 2023, membrii grupului „au…

- CARAȘ-SEVERIN – Perchezițiile prezentate de autoritați zilele trecute au avut ca rezultate o serie de arestari in mai multe județe, dar și identificarea unui numar impresionant de dosare, fiind ridicare arme, droguri și sume importante de bani! DIICOT prezenta rezultatele celor 85 de percheziții pentru…

- Procurorii DIICOT au retinut 47 de persoane in dosarele care vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Politistii si procurorii au facut 85 de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete. Descinderile au avut loc pe raza judetelor Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin,…

- Hydrologists issued on Tuesday a Code Orange advisory for floods targeting the rivers in the counties of Satu Mare, Caras-Severin and Timis, valid until Wednesday morning, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…