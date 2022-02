Stiri pe aceeasi tema

- ”Gandește! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepsește! Suna responsabil!” sunt mesajele campaniei, prin care polițiștii vor sa atraga atenția cu privire la consecințele legale și psiho-sociale ale acestor fapte. Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul I.P.J. Timiș desfașoara…

- O noua campanie a Poliției: „Gandește! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepsește! Suna responsabil!” se va derula in urmatoarea perioada. Campania ii vizeaza atat pe copii cat și pe adulți. Astfel, Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul I.P.J. Timiș desfașoara activitați…

- UPDATE 1: Noi date cutremuratoare ies la iveala in ancheta decesului tinerei polițiste din Brașov. Astfel, se pare ca tanara ar fi lasat in urma sa un bilet de adio inainte de a recurge la cumplitul gest. Mama fetei spune insa ca scrisul din biletul cu pricina nu este al fiicei sale."Oligatoriu se va…

- Scene șocante petrecute la Brașov! O tanara in varsta de 28 de ani a fost gasita impuscata in cap, in noaptea de joi spre vineri, intr-un bloc din Brasov. La cateva ore dupa petrecerea cumplitei tragedii, mama polițistei de 28 de ani care a fost gasita impușcata in cap intr-un bloc din Brașov susține…

- UPDATE: Tanara era agent de poliție, conform unor surse.A fost incadrata in Politie la data de 01.07.2016, cu gradul de agent de politie și repartizata la IPJ Brașov, fiind numita in funcția de ajutor sef post la Postul de Politie Comunala Bod.In perioada 2019 -2021 si-a desfasurat activitatea in cadrul…

- Polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au mers in aceasta saptamana la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Colegiul Național Ana Aslan și Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu pentru a le vorbi elevilor despre efectele devastatoare…

