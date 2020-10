Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii timișeni impreuna cu celelate forțe de ordine, sub autoritatea instituției prefectului, continua acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost desfasurate…

- In acest weekend, fortele de ordine vor continua actiunile desfasurate pentru verificarea respectarii normelor sanitare impuse in aceasta perioada, fiind vizate in mod special locurile aglomerate din judetul Vrancea, precum si mijloacele de transport persoane. La aceste activitati, care se desfasoara…

- Desfașurare de forțe pentru lupta cu coronavirusul. Nu mai puțin de 174 de agenți au verificat, vineri, zone aglomerate, centre comerciale și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind limitarea și…

- Peste 100 de sibieni au fost amendați, in ultimele 24 de ore, pentru ca nu au purtat masca, acolo unde aceasta era obligatorie. Valoarea amenzilor aplicate a depașit 13.000 de lei. Jandarmii au desfașurat acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in aceasta perioada, inclusiv in zonele turistice…

- La sfarșitul saptamanii trecute, un echipaj mixt format dintr-un polițist din cadrul Poliției Municipiului Campulung și un jandarm argeșean, au depistat un barbat de 56 de ani, din același municipiu, care conducea un taximetru pe str. Negru Voda din municipiul Campulung, in timp ce transporta patru…

- CONTINUA ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 9 acțiuni punctuale, organizate…

- F. T. Daca, in perioada de dupa legiferarea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in mijloacele de transport in comun, politistii prahoveni sanctionau zeci de calatori care nu respectau aceasta masura, marti, 4 august, parca lucrurile s-au mai imbunatatit. Astfel, potrivit unui comunicat de…