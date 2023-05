Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul european de politie Europol a anuntat marti 288 de arestari si confiscarea a circa 51 de milioane de euro in numerar si monede virtuale, 850 kg de droguri si 117 arme de foc, in urma unei razii la scara mondiala impotriva comertului ilegal prin Dark Web, asa-numita parte „intunecata” a internetului,…

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Artistul Serban Gabrea a murit la varsta de 82 de ani. Era coautor, alaturi de Florin Ciubotaru, al marii tapiserii "Teatrul lumii" de la Teatrul National Ion Luca Caragiale din Bucurest.Uniunea Artiștilor Plastici din Romania anunța cu profund regret ca la data de 2 aprilie, la Bad Nauheim (Germania),…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- Marea majoritate (73%) a directorilor generali din companii se așteapta la o scadere a economiei globale in 2023, potrivit celei de-a 26-a ediții a PwC CEO Survey. Raspunsul reflecta cea mai pesimista perspectiva din ultimii 12 ani, de cand intrebarea a fost inclusa in sondaj. Mai mult, percepția s-a…

- Rusia i-a cerut lui Roger Waters, cofondatorul trupei rock Pink Floyd, sa vorbeasca la Consiliul de Securitate al ONU miercuri, 8 februarie, despre livrarea de arme catre Ucraina."Sa vedem ce are de spus. Are o poziție și o veți auzi”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, in timp ce…

- Un grup infractional sarbo-croat suspectat de sute de spargeri in toata Europa a fost desfiintat in noiembrie anul trecut in cadrul unei operatiuni conduse de o echipa de ancheta franco-spaniola soldate cu 25 de arestari, a anuntat sambata jandarmeria franceza, relateaza AFP. Grupul, format din aproximativ…

- In 2021, gospodariile din UE au cheltuit peste 1,035 miliarde de euro (echivalentul a 7,1% din PIB-ul total al UE) pentru „Alimente și bauturi nealcoolice”. Aceasta reprezinta o pondere de 14,3% din totalul cheltuielilor gospodariilor, comparativ cu 2020 cu o pondere de 14,8% . Conform datelor de pe…