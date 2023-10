Reprezentantii ANPC au transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca a fost desfasurata, in ultimele zile, o ampla campanie de verificare a modului in care sunt respecatate prevederile legale in vigoare, in domeniu, in magazinele operatorului economic SC Lidl Discount SRL. Au fost verificate 295 locatii din intreaga tara, iar in urma neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat 757 de amenzi contraventionale in valoare de circa 7,5 milioane lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, in valoare de 120.000 de lei. Comisarii ANPC au mai decis oprirea…