- O fetița care desena pe asfaltul din fata blocului din oras a fost certata de vecini. De aceea, Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza un concurs de desene pe asfalt și a cerut copiilor sa faca desene cu creta pentru a atrage atenția ca acest oraș este și al copiilor! Municipalitatea ii invita pe toți…

- Pe 1 iunie, de Ziua Copilului, intre orele 09.00 și 20.00, cei mici și cei mari deopotriva sunt așteptați cu o sumedenie de activitați in centrul orașului Sfantu Gheorghe. Cei prezenți vor putea colora Piața Centrala cu creta, iși vor putea lasa amprenta pe uriașele litere #SEPSI, vor putea participa…

- A fost odata, ca niciodata, o bunica din Sfantu Gheorghe care și-a dus nepoțica la joaca in fața blocului, iar atunci cand micuța a inceput sa deseneze cu creta pe asfalt cateva flori, vecinii au certat-o tare aspru. Ca raspuns la acest incident, cu ocazia Zilei Copilului, Primaria Municipiului Sfantu…

- In data de 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe impreuna cu Casa de Cultura „Konya Adam” organizeaza un targ tematic in Piața Centrala. Sunt disponibile 49 de locuri pentru meșteșugari si mici producatori, si 10 locuri pentru comercianți, iar pentru a fi eligibile…

- A fost depus un numar record de cereri pentru Programul de infrumusetare a zonelor verzi din Sfantu Gheorghe. Pana la 30 aprilie asociațiile de proprietari din Sfantu Gheorghe au putut solicita fonduri pentru infrumusetarea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuit. In total au fost aprobate 94 de…

- Ministerul Mediului anunța ca, de la 1 februarie, au fost peste 1.200 apeluri la 112, cu privire la transportul materialelor lemnoase, iar 384 au fost declarate ilegale. In același interval, Aplicația Inspectorul Padurii a fost descarcata de peste 18.900 de utilizatori. „Aplicația mobila Inspectorul…

- Peste 80 de unitati de invatamant din judetul Covasna, reprezentand circa 30% din total, isi vor desfasura saptamana viitoare activitatea in scenariul galben, ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de COVID-19 in localitatile de care apartin, iar doua unitati scolare vor intra in scenariul rosu,…

- Aproape 500 de pachete cu produse alimentare vor fi distribuite luna aceasta persoanelor defavorizate din orasul Intorsura Buzaului, prin Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD). Potrivit conducerii Primariei, pachetele contin cate 5 kg de faina, 4 kg de malai, 2 pungi de…