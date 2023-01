Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, miercuri, ca, in primele 9 luni ale anului trecut, 276 de copii au fost abandonati in maternitati. Situatia, chiar daca in scadere fata de anii precedenti este ”dramatica”, potrivit ministrului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta ca Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, este partenerul Organizatiei Salvati Copiii Romania intr-o campanie de informare destinata parintilor care muncesc in…

- Mamele de gemeni, tripleți sau multipleți vor primi, incepand cu al doilea bebeluș, 50% in plus la indemnizația de creștere a copilului , printr-o Ordonanța de urgența adoptata marți de Guvern. Ministrul Familiei , Gabriela Firea , a anunțat marți majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat, luni, startul unei campanii de constientizare pentru a atrage atentia publicului asupra acestui fenomen ingrijorator – violenta domestica, in special asupra femeilor. Astfel, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prin Agentia Nationala…

- Practic, daca isi declara dependenta, ei vor aparea intr-un registru pe care trebuie sa-l tina administratorii salilor de jocuri. Acestia din urma vor fi obligati sa nu-i mai primeasca. Fiecare operator va trebui sa pastreze timp de 5 ani baza de date. In Romania exista 285 de operatori de jocuri de…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca in urmatorii doi ani vor fi inchise si ultimele 73 de centre de plasament care mai functioneaza in Romania, noua dintre acestea, chiar pana la sfarsitul acestui an.Potrivit ministrului, in aceste centre stau aproximativ 1900 de copii. Firea aminteste…