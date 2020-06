Aproape 300 de cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul arată îngrijorător Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.679 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.635 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, 1394 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 12.06.2020 (10:00) – 13.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 14 decese (5 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bacau, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Constanța, Dambovița, București, Suceava și Vrancea. Dintre acestea, 1 deces a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

