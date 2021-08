Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar intr-un mod predictibil, care sa nu provoace concedieri, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.

- Premierul Florin Cițu a catalogat drept „o gafa” confuzia noului ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, care a spus marți ca salariul minim net pe economie este in jur de 1.600 de lei, in loc de 1.386 cat este in realitatea, intr-o declarație susținuta marti, la Parlament, dupa sedinta Coalitiei, potrivit…

- Premierul Florin Cîtu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vîlceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o „gafa”, aceasta valoare urmând a fi atinsa când „economia o va permite”, relateaza Agerpres.…

- "Domnul ministru al Finantelor era optimist, vedea in viitor cat o sa fie salariul minim pe economie. (...) A fost o gafa. Cu siguranta, astazi ati discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciul presei, dar in acelasi timp, astazi, au fost anuntate niste lucruri foarte importante pentru economie…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost intrebata, la Slatina, de un oltean, daca se poate descurca cu salariul minim pe economie. STIRIPESURSE.RO va prezinta adevarat discuție dintre cei doi: R.T.: Buna! Ce lucrati? -Am fost la negru in Italia, in Portugalia, in care... nu m-am…

- Un barbat din Slatina i-a spus Ralucai Turcan, ministrul Muncii, ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie. Replica a fost sa iși caute și un loc de munca part-time.Cetațeanul i-a explicat faptul ca nu se poate trai cu 1.340 de lei pe luna, atat cat este salariul minim pe economie,…

- Scumpiri pe banda rulanta in Romania. Benzina s-ar putea scumpi și ea In luna iulie, prețul la energie electrica va crește pentru romanii care nu și-au schimbat furnizorul. In plus, prețul gazelor va crește și el. Ca și cum aceste majorari nu erau de ajuns, specialiștii spun ca prețul unui litru de…

- Salariul minim pe economie din Romania este printre cele mai mici din Uniunea Europeana. Pe ultimul loc este Bulgaria. In top, la acest capitol, sunt Franta si Germania. Anul trecut, in Romania erau peste 1,5 milioane de contracte platite cu salariul minim pe economie. Preturile tot cresc, dar salariile…