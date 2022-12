Aproape 30 de tramvaie din parcul de vehicule al CTP vor fi casate. Este vorba despre tramvaie GT4 si BE 8/8 care au fost puse in circulatie in Iasi in perioada 1998 – 2010. Toate vehiculele au fost achizitionate dupa ce au rulat in alte orase europene. Casarea a fost decisa in principal in contextul in care Iasul a achizitionat 32 de tramvaie noi. „Tramvaiele au un grad ridicat de uzura, durata de viata expirata, sunt retrase din circulatie, iar repunerea in functiune este practic imposibila, motivat de afectarea structurii de rezistenta ca urmare a coroziunii sau lipsa pieselor de schimb ca…