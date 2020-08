Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii Rutiere au ieșit la control sambata seara și au dat 28 de amenzi in valoare de peste 15.000 lei. Au fost reținute și 17 permise de conducere, majoritatea pentru consul de droguri sau alcool la volan.

- La data de 10 august a.c., ora 11.30, polițiștii Serviciului Rutier Focșani au depistat un barbat, de 53 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Zorilor, din orașul Marașești, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat concentrația de…

- Mai mulți șoferi care circulau in București, in weekend, au fost prinși de polițiști in timp ce se aflau la volan drogați sau beți sau fara permis de conducere. S-au dat peste 500 de amenzi, inforemaza Mediafax.Citește și: Decizie de ULTIMA ORA a Ministerului Sanatații: TOATE persoanele care…

- Polițiștii din Alexandria au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere fara permis in cazul unui tanar depistat in timp ce conducea un autoturism pe strada Negru Voda din localitate, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au depistat…

- Polițiștii au depistat din nou nereguli in trafic, fiind inregistrate dosare penale. La data de 27 iulie a.c., ora 07.56, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E 85-Tișița, fiind sub influența alcoolului.…

- Aproape 1.500 de șoferi au fost gasiți la volan bauți, iar 40 drogați, in cadrul unei acțiuni desfașurate de Poliția Romana, timp de o saptamana, concomitent cu autoritațile altor state membre ale Uniunii Europene, potrivit Mediafax.

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a desfasurat acțiunea Alcohol & Drugs, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitatile de control s-au desfasurat simultan…

- ● La data de 28.05.2020, ora 16.45, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Corbița au depistat in flagrant un barbat, in varsta de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, fara a avea permis de conducere și cu o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a…