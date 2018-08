Aproape 30 de judecatori si procurori au parasit sistemul in mai putin de doua saptamani. Iata lista completa!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 21 august a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzau a doamnei Maria Oprea ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere in magistratura desfasurat in perioada 20 martie - 2 iulie 2018, anunta Administratia...

- Doi judecatori hunedoreni au fost eliberați din funcție. Decretele au fost semnate de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi judecatori eliberați din funcție au profesat la Tribunalul Hunedoara. Unul dintre ei a fost chiar vicepreședintele instanței de judecata. Astfel, a fost semnat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Marius Constantin Boranescu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Africa de Sud, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al…

- UNJR si AMR, cele mai importante asociatii ale magistratilor, au cerut cu multi ani inainte presedintelui Iohannis si CSAT sa faca verificarile necesare si sa comunice daca exista ofiteri acoperiti ai serviciilor secrete in magistratura, adica intre judecatori si procurori. Din pacate,…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea afirma ca "sistemul inca exista si functioneaza" si sunt inca "judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI" si precizeaza ca pana nu va decide ce va face in continuare, nu va face nicio declaratie pe tema condamnarii sale la inchisoare…

- Mai multi procurori din cadrul Ministerului Public, printre care si de la Constanta, au transmis o declaratie de principiu prin care sustin ca "in calitate de procurori rolul nostru este sa aparam interesul public, inteles ca interesul cetatenilor intr un stat democratic, rol pe care il vom exercita,…

- Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, a semnat miercuri, 23 mai a.c., mai multe decrete de eliberare din functie, pentru judecatori din mai multe judete ale tarii, printre care si : Decret privind eliberarea din functia de judecator cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzau, se elibereaza…