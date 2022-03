Stiri pe aceeasi tema

- O imagine suprinsa de Doina Bejenaru, voluntara la Vama Palanca, luni la ora 16.00, arata cum fluxul oamenilor care fug de razboi continua. Palanca, ora 16. O prietena imi trimite un video cu situația de la trecerea dintre dintre Ucraina și Republica Moldova.Doina Bejenaru este voluntara aici și este…

- Oamenii legii au gasit in mașina celor doi soți 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro, dar și ceasuri, genți și bijuterii de valoare. La audieri, cei doi au spus ca bunurile nu le aparțin și au dat declarații contradictorii.Oamenii legii au deschis un dosar penal și continua cercetarile, timp in…

- Spitalele iesene continua mobilizarea pentru a putea fi pregatite sa primeasca refugiati din Ucraina, in contextul in care agresiunile Rusiei in orasele principale ale tarii vecine s-au accentuat. In cursul zilei de ieri, 1 martie, reprezentantii Maternitatii "Elena Doamna" au precizat ca au primit…

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…

- Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax. Fii…

- Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in…

- Autoritațile de la București și Chișinau vor semna acordul de grant in suma de 100 de milioane de euro, vineri, in urma ședinței comune a Guvernelor din Moldova și Romania. Despre asta a anunțat premierul Natalia Gavrilița, in cadrul unui briefing.