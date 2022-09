Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2022-2023 debuteaza mai devreme ca niciodata, in data de luni, 5 septembrie, cu mai multe modificari importante. In locul celor doua semestre, vor exista cinci „module de invațare”, care vor alterna cu cinci vacanțe. Tezele nu vor mai fi obligatorii, cadrul didacitic urmand sa decida modul…

- 14,3% din unitațile de invațamant nu au obținut autorizația de securitate la incendii, iar 374 de școli sunt relocate pentru reabilitarea cladirilor, a transmis marți, 30 august, ministrul Educației Sorin Cimpeanu.Oficialul a facut declarațiile in videconferinta cu prefectii organizata la…

- In aceasta dimineata premierul Nicoale-Ionel Ciuca a participat la videoconferința cu prefecții și cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene și al Municipiului București pe tema pregatirii inceperii anului școlar. Peste 3% dintre școli nu au autorizație din partea Direcției Sanitare, o treime…

- Ploi torențiale și vijelii, anunțate pentru aproape toata țara Arhiva Foto: Agerpres. Aproape toata țara, cu excepția câtorva județe din extremitatea estica și cea vestica, este sub avertizari de ploi torențiale și vijelii pâna mâine seara. În nordul Olteniei,…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 19 amenzi contraventionale, in valoare totala de 287.000 de lei, pentru neregulile constatate in urma unor controale efectuate in unitati de depozitare si comercializare legume-fructe si in piete alimentare, fiind vizate marfurile care fac obiectul importului…

- Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) organizeaza inscrieri pentru o scoala de vara destinata in special cercetatorilor si doctoranzilor, dar la care se pot inscrie si masteranzii sau studentii de la licenta. Denumirea scolii de…

- Peste 90 mii de liceeni au reușit sa promoveze examenul de Bacalaureat, iar dupa contestații rata de promovare a crescut la peste 75%, a precizat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. La fel ca in cazul evaluarii naționale, au existat foarte multe lucrari – 120 la numar – cu diferențe mai mari de doua…

- 162 de medii de 10 au fost inregistrate la Bacalaureat 2022, a anunțat, luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Județele cu cele mai multe medii de zece, potrivit ministrului: București – 30 Prahova – 15 Galați și Valcea – cate 9 Cluj și Iași – cate 8 Județe fara nicio medie de zece: Alba, Brașov,…