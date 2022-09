Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2022-2023 va incepe luni, 5 septembrie, fiind pentru prima data cand elevii se vor intoarce atat de devreme la școala, dupa vacanța de vara. In locul celor doua semestre, vor exista cinci “module de invațare”, care vor alterna cu cinci vacanțe. Tezele nu vor mai fi obligatorii, cadrul didacitic…

- Prevenția este importanta mai ales acum cand, dupa doi ani de pandemie, a crescut ingrijorator numarul persoanelor cu diagnostice grave, inclusiv oncologice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In mai puțin de o luna, toți elevii și copiii de gradinița din Romania vor incepe un nou an școlar, primul din istoria Romaniei care va fi structurat pe cinci module. Calendarul anului școlar 2022-2023 a suferit multe modificari ca structura, dar s-au schimbat și regulile in cazul profesorilor și elevilor.…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține fonduri europene in valoare totala de 34 de milioane de euro, pentru finanțarea de cursuri IT pentru propriii angajați, in cadrul unei noi scheme de ajutoare de minimis, lansate prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- De asemenea, volumul total al investitiilor pe piata de real estate in Romania a ajuns la 323 de milioane de euro in prima jumatate a anului 2022, cu 6% mai mult comparativ cu valoarea tranzactionata in aceeasi perioada a anului precedent. In primele sase luni au fost semnate 14 tranzactii, cu o valoare…

- Gradinița noua la Alba Iulia, pentru 160 de copii: Investiție in valoare de peste 24 de milioane de lei Gradinița noua la Alba Iulia, pentru 160 de copii: Investiție in valoare de peste 24 de milioane de lei In cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia din data de 27 iulie printre…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat extinderea programului Masa calda de la 150 la 300 de scoli, urmand sa fie vizati astfel 140.000 de elevi. Finantarea pentru urmatorul an scolar a acestui program se ridica la aproape 355 de milioane de lei. Sorin Cimpeanu a declarat, joi, ca…

- Fenomenele de violenta fizica si psihica sunt, de multi ani, o problema in scolile din Romania. Specialistii atrag insa atentia ca avem cazuri de hartuire chiar si la gradinita. La randul lor, elevii cer sa fie luate urgent masuri si vin si cu propuneri in acest sens.