Aproape 3 miliarde de animale au fost ucise sau strămutate din cauza incendiilor australiene din 2019-2020 Aproape 3 miliarde de animale au fost ucise sau stramutate din cauza incendiilor de vegetatie fara precedent care au devastat Australia in 2019 si 2020, potrivit unui studiu publicat marti, ai caror autori vorbesc despre "cea mai grava catastrofa pentru fauna din istoria moderna", informeaza AFP.



Acest studiu de amploare, realizat de cercetatori de la mai multe universitati australiene, avanseaza teoria potrivit careia 143 de milioane de mamifere au fost afectate de aceasta criza, intre care 2,46 miliarde de reptile, 180 de milioane de pasari si 51 de milioane de broaste.



