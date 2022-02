Un numar de 28.921 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 108 decese, potrivit unei erate transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), scrie Agerpres . Initial, au fost anuntate 110 decese in ultimele 24 de ore si noua anterioare. Astfel, precizeaza GCS, conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 februarie 2022, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 28.921 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 108 decese, dintre care 2 anterioare intervalului…