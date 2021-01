Două case din Alba, cuprinse de flăcări. O femeie a suferit arsuri

Statia de Pompieri Cimpeni, in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Turda, intervin, vineri, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la două case, alipite, in localitatea Posaga de Sus, comuna Posaga. In urma incendiului a rezultat o victimă, femeie… [citeste mai departe]