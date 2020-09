Aproape 29 de milioane de contaminări cu coronavirus de la începutul pandemiei până în prezent De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite ale Americii (SUA) unde au fost raportate 6,676,601 de imbolnaviri, 198,128 de decese și 3,950,354 de pacienți infectați. Pe locul doi se situeaza India, care in aceasta perioada a inregistrat o explozie a numarului de cazuri. In total in India au fost 4,754,356 de imbolnaviri și 78,614 de decese.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

