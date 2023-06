Aproape 270.000 de persoane au tranzitat vineri punctele de trecere a frontierei Aproape 270.000 de persoane au tranzitat vineri punctele de trecere a frontierei de la nivelul intregii țari. Vineri, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, 268.200 de persoane, cetațeni romani și straini și peste 68.200 de mijloace de transport, pe ambele sensuri, scrie Mediafax. CITESTE SI Defecțiuni pe calea ferata Drobeta Turnu Severin-Prunișor: calatorii sunt transbordati cu masini 09:12 3 Nu e gluma: Un roman și-a uitat soția pe o autostrada din Germania 09:01 502 Salvamontistii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

