Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 26,5% din populatia judetului Covasna s-a autorecenzat in cele sase saptamani trecute de la demararea acestui proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat, azi, sefa Directiei Judetene de Statistica, Illes Andrea. Potrivit acesteia, pana in prezent au fost completate peste 50 de…

- Aproape 26,5% din populatia judetului Covasna s-a autorecenzat in cele sase saptamani trecute de la demararea acestui proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat, marti, sefa Directiei Judetene de Statistica, Illes Andrea, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cu acest procent ne situam pe locul 9 pe țara. Procentul este mic, spune conducerea Direcției județene de Statistica, dar se observa o tendința de creștere in ultimele zile a numarului celor care s-au autorecenzat. Un paradox este ca cei din mediul rural sunt mai conștiincioși decat cei de la orașe.…

- In judetul Salaj sunt inregistrate pana in prezent 37.691 chestionare completate in cadrul etapei de autorecenzare din Recensamantului Populatiei si Locuintelor, ceea ce reprezinta 18,23% din populatia rezidenta, conform datelor prezentante, marti, intr-o conferinta de presa organizata la sediul Institutiei…

- Peste 15% din populatia municipiului Sfantu Gheorghe s-a autorecenzat in cele peste trei saptamani de cand a inceput acest proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat joi, primarul Antal Arpad. Acesta estimeaza ca in prima etapa a recensamantului populatiei, care a inceput pe 14 martie…

- Marți, 5 aprilie, Instituția Prefectului Ialomița a fost gazda unei intalniri lucrative cu tema „Recensamantul Populației și Locuințelor 2021“. La intrunire au participat secretarul general

- Elevii claselor a VIII-a susțin saptamana aceasta simularea probelor scrise ale examenului de evaluare naționala. In județul Covasna, la simulare sunt așteptați peste 1860 de elevi, astazi fiind programata simularea probei de limba și literatura romana. Conform calendarului, luni, 4 aprilie 2022 are…

- Turismul balnear din Romania trebuie sa fie o prioritate nationala, insa la ora actuala acesta este ingropat, deoarece in afara de restrictiile impuse de pandemie, odata cu majorarea tarifelor la energia electrica si gaze naturale, cele mai multe centre de tratament balnear risca sa nu isi mai permita…