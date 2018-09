Aproape 26.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 29.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe dintre acestea – aproape 6.000 – fiind oferite in Bucuresti, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele…

