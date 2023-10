Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna august 2023 au totalizat 25,81 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 209,26 lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES.In luna august erau inregistrati…

- Ca urmare a codului portocaliu de canicula emis de ANM pentru astazi in județul Bistrița-Nasaud, s-au instituit restricții de ciculație pe sectoarele de drum național pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, in intervalul orar 11:00 – 20:00. ”Pe langa restrictiile…

- La Orange , vara continua cu extinderea rețelei 5G/5G+ in noi orașe, dar și cu reduceri speciale pentru achiziția telefoanelor 5G prin programul Buy-Back. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Braila au acces la cea mai buna experiența de conectivitate prin intermediul…

- Ministerul Apararii anunta ca va continua, pana pe 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, arata sursa citata, sunt disponibile 2.187 de locuri…

- ”Cei mai multi turisti care si-au facut vacantele in statiunile autohtone de la Marea Neagra pana la jumatatea sezonului estival sunt din Bucuresti, peste 36% din totalul celor care au ales litoralul romanesc fiind din Capitala”, indica datele colectate de Litoralulromanesc.ro, care se prezinta ca fiind…

- Dupa primele doua zile de controale in caminele din toata țara pentru persoane varstnice și cu dizabilitați, 11 centre sociale au fost inchise. Alte 25 au activitatea suspendata.Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala , in primele doua zile de control au…

