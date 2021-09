Aproape 2500 de elevi din 12 localități vor începe școala în fața calculatorului Aproximativ 2,8 milioane de elevi incep școala pe 13 septembrie. Dintre aceștia, mai bine de 2400 vor incepe și acest an școlar tot in format online din cauza faptului ca in localitațile unde locuiesc incidența depașește 6 la mia de locuitori. Dintre localitațile unde se va invața online, cele mai multe sunt din Satu Mare: […] The post Aproape 2500 de elevi din 12 localitați vor incepe școala in fața calculatorului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

