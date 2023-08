Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca in acest an a crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut, scrie News.ro. Astfel, daca in iunie 2022 erau 4.447 de astfel de masini inmatriculate, anul acest au fost inmatriculate deja 6.983, transmite.…

- „Am semnat astazi, 25 iulie, al doilea contract pentru Pitești finanțat prin PNRR – Renovarea energetica a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”! Pe langa reabilitarea termica și termoizolarea cladirii, instalarea unui sistem de ventilare cu recuperarea caldurii in proporție de 80%, panouri solare termice…

- Uniunea Europeana va acorda Renovatio e-charge un grant de 9,5 milioane de euro pentru constructia in Romania a unui numar de 242 de noi statii de incarcare de mare putere pentru masini electrice.Agentia Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura si Mediu (CINEA) a semnat recent acordurile de…

- De la Revoluția din 1989 și pana azi, Romania a trecut printr-o transformare majora, dar care abia acum devine extrem de vizibila. De la o țara care se baza pe carbune pentru producția de energie electrica am devenit o țara tot mai ”verde”, trecand prin doua valuri de regenerabile. Nu am reușit inca…

- Piața de mașini electrice și plug-in hybrid din Romania are o creștere accelerata de la un an la altul datorita stimulentelor acordate prin Programul Rabla Plus și al costului redus de utilizare al acestor vehicule eco. Tot mai mulți romani care stau la casa prefera sa cumpere mașini electrice datorita…

- Nevoia urgenta de electrificare este de așteptat sa creeze o oportunitate globala de ~5TWh (terawatt-ora) pana in 2030 pentru cererea de baterii in mobilitate și stocarea statica a energiei.

- Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din Romania, un pas important pentru un viitor sustenabil bazat pe energie verde Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din Romania, iși susține angajamentul ferm fața de mediul inconjurator, folosind panouri fotovoltaice care genereaza peste…

- Orașul Galați a primit joi, 4 mai a.c., distincția Best Electric City, la un eveniment care a avut loc la Ministerul Mediului. Este vorba despre un premiu acordat pentru programul de instalare a stațiilor de incarcare a mașinilor electrice.