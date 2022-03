Stiri pe aceeasi tema

- Romania este alaturi de Republica Moldova, a spus președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita la Chișinau. El a laudat sprijinul pe care aceasta țara l-a oferit refugiatilor din Ucraina și a vorbit despre ajutorul acordat de Romania pentru ca Republica Moldova sa poata face fata fluxului de refugiati.

- Numarul refugiatilor din Ucraina a ajuns la trei milioane, a comunicat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) printr-un purtator de cuvant citat de AFP. Bilantul se refera doar la cei care au parasit tara dupa ce a fost invadata de fortele ruse, in 24 februarie, nu si de cei care s-au…

- Pe fondul dramatic al declanșarii razboiului din Ucraina și al catastrofei umanitare provocata de acesta, Biserica Ortodoxa Romana s-a mobilizat inca din primele zile ale acestui conflict declanșat de Rusia impotriva unei țari independente și suverane, acordand ajutor multiplu refugiaților ucraineni…

- Biserica Ortodoxa Romana a venit in ajutorul refugiaților inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Ajutorul umanitar oferit de BOR este in valoare de 18.823.874 lei, pana la data de 10 martie, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- ”Intrucat numarul de solicitari este deja unul impresionant si estimam ca va creste in zilele urmatoare, ANAT solicita sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Politiei de Frontiera, prin stabilirea unui acord intre institutii, in baza caruia sa putem crea o punte eficienta de comunicare…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Biserica Ortodoxa, ca orice alt cult religios din Romania, plateste impozite conform legii, singurele venituri care sunt scutite fiind doar cele provenite din vanzarea obiectelor si cartilor de cult si din contributii, „nu taxe”, pentru anumite servicii religioase, care nu sunt activitati comerciale,…

- Biserica Ortodoxa Romana, prin intermediul Federației „Filantropia” și al Misiunii Sociale „Diaconia”, deruleaza proiectul pilot „Eco-inițiative in parohiile Bisericii Ortodoxe Romane din Romania și Republica Moldova”. Proiectul se realizeaza in parteneriat cu Fundația „Caritas Ambrosiana” din Milano,…