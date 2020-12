Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2,1 milioane de oameni au votat anticipat sau prin posta in Georgia in repetarea alegerilor pentru Senatul Statelor Unite, care vor stabili daca democratii vor obtine controlul ambelor camere ale Congresului, precum si viitorul agendei presedintelui ales Jo Biden, potrivit datelor oficiale publicate…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat in alegerile prezidentiale din Statele Unite, sambata, in West Palm Beach, Florida, in apropierea proprietatii sale Mar-a-Lago. Pana acum președintele Donald Trump a votat de la New York. „A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci…

- Peste 50 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale americane, a declarat vineri un expert in votul anticipat, semnaland o participare record la alegerile in care se confrunta presedintele Donald Trump si democratul Joe Biden, transmite Reuters.

- Peste 34 de milioane de americani au votat deja, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate marti de US Election Project, transmite CNBC preluat de mews.roVoturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane…

- Oficialii electorali din SUA raporteaza un numar record de alegatori care au votat inainte de ziua alegerilor din 3 noiembrie. Peste 22 de milioane de americani si-au exprimat votul fie personal fie prin posta, pana vineri seara, scrie BBC News. In acelasi moment al cursei din 2016, au fost exprimate…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…