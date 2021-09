Aproape 200.000 de elevi români s-au vaccinat împotriva Covid 19 Ministrul Educatiei Sorin Campeanu a anuntat sambata ca aproape 37.000 de elevi din grupa de varsta 12 – 15 ani s-au vaccinat si peste 155.000 din grupa 16 – 19 ani. Astfel, conform raportarii din 4 septembrie, in categoria de varsta 12 – 15 ani, un numar de 36.859 elevi au fost vaccinati, comparativ cu 34.709 de elevi vaccinati, potrivit raportarii de la 30 august, insemnand un progres de 2.150 de elevi vaccinati in ultimele 5 zile. De asemenea, in categoria 16 – 19 ani, un numar de 155.149 elevi au fost vaccinati, conform raportarii din 4 septembrie, fata de 152.789, cum arata raportarea din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, perioada in care au fost raportate și 33 de decese, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana vineri, in Romania au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu…

- Pana astazi, 34.650 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 02.09.2021 (10:00) – 03.09.2021 (10:00) au fost raportate 33 de decese (16 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Coronavirus in Romania LIVE UPDATE 28 august 2021. Peste 1.000 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Noul bilant COVID-19 In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.015 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). In intervalul…

- ”Furtunile care au ‘maturat’ zone intinse din regiunea Moldovei, in cursul dupa-amiezii de ieri si a noptii, au cauzat intreruperea energiei la aproximativ 18.000 de consumatori. Printr-un efort sustinut al colegilor din teren, echipelor contractorilor si dispecerilor am restabilit alimentarea cu energie…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 29 iulie – 01 augustFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat și caniculaZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat, valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile de canicula, dar au emis și noi atenționari cod galben și portocaliu pentru ploi și vijelii in 26 de județe. Capitala și 7 județe vor fi in aceasta saptamana sub avertizare cod portocaliu de canicula, cu temperaturi maxime intre 38 și 40 de grade. Prima…

- Intr-un interviu acordat presei locale, Ilie Bolojan, a lansat critici care vizeaza unul dintre argumentele des invocate de premier in ultima vreme și anume creșterea investițiilor. "Romania are nevoie de anumite corecții financiare, pentru ca luand credite care sunt folosite pentru funcționarea statului…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.539 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.691 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…