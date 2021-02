Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID a anunțat, sambata, ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 11.117 de doze de vaccin Pfizer si 8.143 doze de vaccin Moderna, la 19.260, potrivit datelor puse la dispozitie de catre CNCAV. Dintre acestea, 661 persoane au primit prima doza de vaccin Pfizer, iar 10.456 – rapelul, in timp ce 8.143 persoane au fost imunizate cu prima doza de vaccin Moderna. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 817.725 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu data de 27 decembrie 2020) si 23.087 de doze de vaccin Moderna (vaccinul Moderna se administreaza…