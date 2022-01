Aproape 20.000 de noi cazuri de COVID și 52 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 19.668 cazuri de persoane pozitive […] The post Aproape 20.000 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .