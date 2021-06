Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Ungaria au deschis marti registrul cererilor de vaccinare anti-COVID-19 pentru cei circa 110.000 de cetateni straini rezidenti sau care lucreaza in aceasta tara. Imunizarea lor ar urma sa inceapa curand, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- La Arad s-a deschis miercuri dimineața primul centru de vaccinare de tip drive-through din oraș. Este al treilea de acest fel din țara, dupa Deva și Cluj Napoca. Vaccinarea se face fara programare, doar cu buletinul. Autoritațile spun ca se folosește vaccinul Pfizer, dar pentru cine vrea exista și doze…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge, astazi, in Romania. 345.o00 de doze vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Vaccinurile sunt transportate…

- Marea Britanie anunta ca jumatate din populatia adulta a primit prima doza de vaccin anti-Covid-19, conform ministrului sanatatii Matt Hancock, informeaza News.ro. "Ieri am vaccinat mai multe persoane ca in nici o alta zi", a scris Matt Hancock pe Twitter. Citește și: RAPORT despre…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, din satul Horjești, raionul Hancești, din Republica Moldova, a murit a doua zi dupa ce a fost vaccinat cu vaccinul de la AstraZeneca. Autoritațile spun ca barbatul avea probleme cardiace, nefiind stabilita o legatura intre vaccin și deces.

- Campania de vaccinare in Romania s-a extins de pe 15 martie și pentru populația generala. Astazi Comintetul Național pentru Vaccinare transmite faptul ca „Vaccinarea merge bine” și ca 1,5 milioane de oameni au fost deja imunizați, dintre care 728,642 imunizați complet, adica și cu doza de rapel. Autoritațile…

- Cei care s-au vaccinat cu Astra Zeneca pot face rapelul cu alt vaccin impotriva COVID? Reprezentanții Comitetului de coordonare a vaccinarii spun ca pana in prezent nu exista date care sa arate ca se poate folosi un alt vaccin pentru a doua doza, existand studii in derulare in care este posibilitatea…