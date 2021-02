Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului au publicat, pe pagina web a instituției, pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, listele aplicanților inscriși in cadrul masurii 3 – "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor", care face parte din schema de ajutor de…

- Astazi, pe strada Mihai Viteazul din municipiul Reghin, a avut loc un accident de circulație in care șoferul unui autoturism a facut prapad pe carosabil. Update ISU Mureș: Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Reghin, au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a…

- In aceasta seara, pe strada Nordului din Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, a avut loc un grav accident in care un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. Trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism la nivelul de trecere cu calea ferata, conform ISU Mureș. In urma impactului, o…

- Potrivit paginii web a Autoritații Electorale Permanente, www.prezenta.roaep.ro, in județul Mureș din totalul de 475.543 de alegatori inscriși pe liste permanente s-au prezentat la vot duminica, 6 decembrie, 151.449 de alegatori (81.095 din mediul urban și 70.354 din mediul rural) rezultand o prezența…

- In semn de omagiu adus eroilor, respect pentru trecut, onoare pentru prezent si speranta pentru viitor, o coroana de flori a sosit ieri tocmai din Ucraina la Tg.Mureș. Ea a fost trimisa din orașul Balta, regiunea Odesa, din partea primarului Serghei Mazur, a jurnalistului Kiforenko Yevhen și a directorului…

- Dupa alegeri, mai multe primarii și consilii județene anunța restructurari, din pacate nu și in Mureș, deși avem instalate conduceri noi, teoretic reformiste, dar practic sunt fix opusul pana acum, aceștia incepand sa angajeze consilieri peste consilieri. In Prahova, de exemplu, peste 300 de angajați…

- In cursul noptii trecute, politistii din Mures, impreuna cu forte de ordine, au desfasurat o actiune cu carcter preventiv, urmarindu-se informarea populatiei, cu privire la introducerea noilor masuri instituite ca urmare a modificarilor si completarilor aduse prin HG 935/2020. In acest context, au fost…