- 70% dintre cei care au completat chestionarul lansat de Primaria Municipiului Targu Mureș, in care locuitorii erau invitați sa-și exprime opinia cu privire la transformarea temporara a strazilor Bolyai, Enescu și a scuarului din Piața Victoriei nr.3, in zone dedicate pietonilor, au spus ca iși doresc…

- Printr-un proiect initiat de preotul ortodox din satul Rapa de Jos, Dacian Oprea, 25 de copii din localitate si din imprejurimi au primit biciclete, considerate de multe familii din zona ca fiind un lux pe care nu si l-ar fi putut permite niciodata. Dacian Oprea, in varsta de 34 de ani, a fost instalat…

- A fost treia seara de proteste in Romania fața de restricțiile impotriva raspandirii COVID. In Capitala, sute de persoane au plecat mai intai in marș de la Piața Universitații și s-au oprit intai in fața Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Sanatații. Ulterior s-au oprit in Piața Victoriei.…

- Jurnalista Ioana Ciurlea nu a fost lasata sa relateze in liniște din Piața Victoriei de catre un protestatar fara masca de protecție care a devenit agresiv. „Cineva are o problema acum cu mine și o sa ma indepartez puțin ca sa pot sa relatez in continuare”, a spus jurnalista, in direct la Digi 24, in…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au lansat un comunicat vineri, 26 martie, pe site-ul oficial al instituției, prin care anunța ca a devenit disponibil cetațenilor municipiului un chestionar prin care aceștia iși pot exprima opinia cu privire la amenajarea strazilor Bolyai, George EnescușiScuarul…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de COVID-19. Arhiepiscopul Tomisului a facut aceste declarații, dupa ce in spațiul public au aparut discuții despre posibilitatea instituirii unor noi masuri de restricție din cauza…

- Municipalitatea va lansa un concurs de idei in vederea amenajarii unor spații pietonale in Targu Mureș, pe strada Bolyai, strada Enescu și in zona din fața Primariei. Aceste spații vor fi parțial sau total inchise circulației rutiere și vor putea gazdui diferite activitați cultural-artistice și educaționale.…

- Suspendarea cursurilor fizice intr-o clasa/grupa se face daca sunt mai multe cazuri de infectare cu virusul Sars-CoV-2 dar doar in acele clase. Și asta potrivit proiectului de ordin comun al miniștrilor Educației și Sanatații, varianta inaintata de Ministerul Educației, obținuta de Edupedu.ro. Suspendarea…