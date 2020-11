Aproape 2.000 de studenți de la Medicina s-au inscris pana in prezent pe lista celor care vor sa se ocupe de bolnavii infectați cu Covid-19. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, 720 de tineri au fost deja repartizați in spitale din 25 de județe. Autoritațile au anunțat ca marți au fost semnate primele ordine de repartizare a studenților voluntari in diferite spitale din țara. Este vorba despre 720 de voluntari din totalul de 1.992 de studenți care s-au inscris pana acum in cadrul programului. Conform Digi24, in perioada urmatoare vor fi semnate alte ordine de repartizare a studenților…