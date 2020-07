Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 2187 persoane, dintre care 2187 persoane care fac excepție de la masura dispusa de DSP. Dintre acestea, nicio persoana nu a intrat in carantina la domiciliu. Cele 2187 persoane au fost chestionate și evaluate de catre personalul…

- In perioada 27 iulie, ora 07.15 – 28 iulie, ora 07.15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 2117 persoane, dintre care 2117 persoane care fac excepție de la masura dispusa de DSP. Dintre acestea, nicio persoana nu a intrat in carantina la domiciliu. Cele 2117 persoane au fost chestionate…

- Satul Cartojani, judetul Giurgiu, este de aproape 24 de ore in carantina, fiind prima localitate din Romania in cazul careia s-a luat aceasta decizie dupa intrarea in vigoare a Legii carantinei si izolarii.

- Un numar de 85 de persoane, de la ferma din Bavaria, unde erau mai mulți angajați infectați cu noul coronavirus, intre care și romani, au ieșit din carantina, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania.

- Nicio persoana nu se mai afla in autoizolare sau in carantina in judetul Dolj, iar la ultimele testari, niciunul din cele 13 teste nu a fost pozitiv. Potrivit Prefecturii Dolj, pana in acest moment, la nivelul judetului, 333 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, iar 261 dintre acestea…

- Ridicarea dispozițiilor privind izolarea sau carantinarea cetațenilor care intra in Romania din mai multe state au dus la o creștere a tranzitului prin vami. Peste 88.000 oameni au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost peste 47.000 persoane, iar pe cel de…

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile…

- In Timiș, miercuri, 3 iunie, a crescut numarul persoanelor aflate in izolare, fața de ziua precedenta. Sunt peste 70 de persoane in carantina. O persoana a fost introdusa in carantina dupa ce a parasit izolarea. A primit și amenda.