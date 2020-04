Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarsitul lui martie, Statele Unite sunt tara cea mai afectata de pandemie la nivel mondial. In prezent sunt 700.282 de cazuri de americani contaminați cu noul coronavirus si 36.773 de morti, potrivit Universitatii Johns Hopkins. Conform sursei, consultata la ora locala 20.30 (sambata, 00.30 GMT),…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat miercuri la ora locala 20.30 de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP, citata de Agerpres. Acest nou record (+1973 morti), usor mai mare decat cel…

- In acest moment, la nivel global, sunt peste 900.000 de oameni infectati cu coronavirus si peste 45.000 de morti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, s-a aratat ingrijorat si a spus ca cifrele vor creste dramatic in scurt timp."In ultimele cinci saptamani…

- Statele Unite ale Americii au inregistat un nou record negativ de decese din cauza Covid-19 intr-o zi, in ultimele 24 de ore bilanțul fiind de 884 de persoane, conform unui raport al Universitații Johns Hopkins, noteaza AFP. Astfel, in acest moment, SUA au raportat cele mai multe decese din lume din…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.Statele…

- Dintre acestea, 8.165 au murit și 10.361 s-au vindecat. Italia se apropie de bilanțul Chinei la numarul infectaților, urmand sa depașeasca curand cifrele țarii de unde a pornit virusul ucigaș. Alte țari care au depașit 40.000 de imbolnaviri sunt Spania, Statele Unite ale Americii și Germania.

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…