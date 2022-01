In Italia, 1.913 de medici și stomatologi au fost deja suspendați pentru ca nu s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anunțat vineri asociația medicilor italieni FNOMCeO. Concret, este vorba despre medicii care nu au incarcat inca un certificat de vaccinare in sistemul prevazut in acest scop și care, prin urmare, nu mai sunt autorizați sa-și exercite […] The post Aproape 2.000 de medici din Italia, suspendați pentru ca au refuzat sa se vaccineze first appeared on Ziarul National .