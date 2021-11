Aproape 2000 de apeluri, înregistrate la call center-ul organizat în Casa Albă • Se așteapta, in continuare, voluntari N. D. Call center-ul organizat in sediul Palatului Administrativ – Casa Alba, așa cum este cunoscuta de catre ploieșteni – la inițiativa Instituției Prefectului Județul Prahova, și-a dovedit utilitatea. De la deschidere, pe data de 8 noiembrie, și pana in prezent, voluntarii Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ), ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) si de la Crucea Roșie , precum și angajați ai Instituției Prefectului au ales ca in timpul lor liber sa raspunda celor aproximativ 2000 de apelurilor primite din partea prahovenilor. Cei care… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

