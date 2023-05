Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Nadlac II - Autostrada, impreuna cu lucratori ai Comisariatelor Județene din cadrul Garzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea in țara a doua automarfare incarcate cu aproape 40 de tone de deșeuri, pentru care șoferii nu au putut prezenta…

- ”Politistii de frontiera bihoreni au efectuat in data de 12.05.2023, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a doua automarfare conduse de cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, ajutoare umanitare, respectiv metale neferoase (aluminiu) de la…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul la... The post Peste 37 de tone de deșeuri provenite din vehicule scoase din uz, dar și imbracaminte, jucarii și covoare, oprite la frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu... The post Peste 15 tone de deșeuri, depistate la vama Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu... The post Peste 36 de tone de deșeuri constand in aluminiu și neferoase, oprite la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu,... The post Peste 45 de tone de deseuri, constand in panouri fotovoltaice, oprite la Nadlac II appeared first on Special Arad ·…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II și Borș II, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean Arad și Bihor din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul pentru trei mijloace de transport incarcate cu deșeuri constand in diverse marfuri.

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de... The post Peste 23 tone de deseuri, oprite la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…