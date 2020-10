Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 245…

- In data de 13 octombrie 2020, sub autoritatea Instituție Prefectului, au fost desfașurate noi acțiuni de verificare in zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, terase și mijloace de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta.

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 100 de sibieni au fost amendați, in ultimele 24 de ore, pentru ca nu au purtat masca, acolo unde aceasta era obligatorie. Valoarea amenzilor aplicate a depașit 13.000 de lei. Jandarmii au desfașurat acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in aceasta perioada, inclusiv in zonele turistice…

- In perioada 31august – 03 septembrie, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile de verificare, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, peste 200 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CONTINUA ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 9 acțiuni punctuale, organizate…

- In cursul zilei de sambata, politistii din cadrul IPJ Botosani, au actionat pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS COV 2, impreuna cu lucratori din cadrul IJJ, ISU, DSP, DSVSA, ITM, ANPC si Garzii de Mediu, atat in zona pietelor din municipiu cat si in zonele pietonale Unirii, Transilvaniei…