Congresul american este sub presiunea unor lideri din elita mediului de afaceri, care apasa greu in economia SUA incercata de criza. Intr-un demers ieșit din comun, aceștia le-au transmis aleșilor o scrisoare prin care le cer sa valideze, miercuri, victoria lui Joe Biden in alegeri și sa nu dea curs eforturilor lipsite de sens ale președintelui in exercițiu, Donald Trump, de a contesta rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie și de a se agața de putere fara niciun temei.