Aproape 200 de locuințe pentru tineri ieseni vor fi construite prin PNRR Primarul Mihai Chirica semneaza la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației contractul de finanțare prin intermediul Planului Național de Reziliența și Redresare (PNRR) a unui proiect de construire a unui ansamblu de locuințe pentru tineri in zona Gradinari – Metalurgie. Proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii aflați in situații de risc” vizeaza construirea a 10 tronsoane cu 188 de unitați locative cu suprafața desfașurata totala de 14.317 metri patrați. Valoarea investiției este de 55.959.766,94 lei, fara TVA. La acestea se adauga 45 de stații de incarcare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca semneaza joi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare prin intermediul Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) a unui proiect de construire a unui ansamblu de locuinte pentru tineri in zona Gradinari – Metalurgie.…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca semneaza joi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare prin intermediul Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) a unui proiect de construire a unui ansamblu de locuinte pentru tineri in zona Gradinari - Metalurgie.…

- Primaria Municipiului Sacele a primit finanțare europeana in valoare de 27.251.476 lei, in urma unui proiect depus impreuna cu Asociația Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brașov in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 10 – Fondul local.…

- Consiliul Județean Salaj, in parteneriat cu Spitalul Județean de Urgența Zalau, va depune spre finanțare, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, proiectul privind extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul unitații medicale. Valoarea totala a proiectului este de…

- Ministerul Sanatații a publicat Ghidul beneficiarului pentru Investiția specifica I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C12 – Sanatate. Ministerul Sanatații anunța ca unitațile medicale…

- A fost prelungit termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale in cadrul programului ”Romania atractiva” „Noul termen este 30 septembrie, fața de 21 septembrie, cum fusese stabilit inițial. De asemenea, perioada minima pe…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unei creșe pe strada 13 Decembrie. Contractul a fost incheiat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 15-Educație, Investiția 1-Construirea,…

- ”Procedura de achizitie publica deschisa pentru achizitia serviciilor de promovare a 12 rute turistice finantate prin PNRR a fost lansata prin publicarea anuntului de participare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Prestatorii interesati pot sa depuna oferte in termen de 30 de zile calendaristice,…