Aproape 200 de elevi vor sa urmeze cursurile centrului de excelența. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara arata ca 196 de elevi au completat formularul in vederea selecției in cadrul Centrului județean de Excelența. Au existat 266 de solicitari, in sensul in care un elev a optat pentru mai multe discipline.

Cele mai multe solicitari sunt pentru informatica. 75 de elevi au optat pentru a urma cursuri de informatica. La cursul de matematica s-au inscris 60 de elevi, iar la fizica 45. Alți 22 de elevi au optat pentru biologie, 19 pentru chimie, patru pentru geografie. La cursurile de…