- Cel puțin 158 de copii au fost uciși și alți peste 254 au fost raniți de la inceputul razboiului in Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat sambata Procuratura Generala a țarii, pe canalele Telegram guvernamentale ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit oficialilor, doua dintre victime se numara printre…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Moscova anunța o incetare a focului, azi, pentru evacuarea civililor din Mariupol, dupa ce ieri alti 1.500 de oameni au parasit orasul. Intre timp, bilanțul victimelor creste, dupa cel mai mare bombardament din Nikolaev: cel pu

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Intre victimele civile facute de armata rusa in Ucraina de la inceputul invaziei se numara și aproape 40 de jurnaliști, din care 5 au fost uciși, iar restul, raniți. Fox News a anunțat ca in atacul in care a fost ucis Pierre Zakrzewski, iar colegul lui, Benjamin Hall, a fost ranit a murit și jurnalista…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

