- Examenul național de bacalaureat – sesiunea august-septembrie 2022, va incepe marți 16 august 2022, cu proba scrisa la Limba și literatura romana – proba E.a). Miercuri, 17 august 2022, se va desfașura proba obligatorie a profilului – proba E.c), iar joi, 18 august 2022, va avea loc proba la alegere…

- In Dambovița, pentru Proba A – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, sunt așteptați 2515 absolvenți. Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune), a inceput luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6 – 16 iunie. “Conform…

- Elevii absolvenți inscriși la BAC in sesiunea iunie-iulie 2022 susțin astazi, 6 iunie, proba orala la Limba și Literatura Romana. Ministerul Educatiei a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca examenul de bacalaureat incepe, luni, cu probele de evaluare a competentelor. Peste 126.000 de…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- Incepand de luni, 30 mai, pana pe 8 iunie, in jur de 100.000 de elevi de la toate clasele, mai puțin anii terminali, vor susține o evaluare standardizata. Evaluarea este una digitala și face parte dintr-un program-pilot al Ministerului Educației. Marți, 31 mai, sunt testați la istorie elevii din clasele…

- Incepand de luni, 30 mai, pana pe 8 iunie, in jur de 100.000 de elevi de la toate clasele, mai puțin anii terminali, vor susține o evaluare standardizata. Evaluarea este una digitala și face parte dintr-un program-pilot al Ministerului Educației. Marți, 31 mai, vor fi testați la matematica elevii din…

- Astazi incepe testarea standardizata in cele 329 de școli alese de Ministerul Educației. Elevii din clasele a III-a, a V-a și a VI-a sunt primii care dau acest examen. Evaluarea este una digitala și face parte dintr-un program pilot al Ministerului Educației care a fost decis in urma cu trei saptamani.…

- Luni, 23 mai, este prima zi de inscrieri pentru Bacalaureat 2022. Acestea se vor incheia vineri, 27 mai, cand se incheie și anul școlar pentru elevii din clasa a XII-a. Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2022 stabilit de Ministerul Educației, prima proba, cea orala la Limba romana, va avea…