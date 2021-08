Aproape 200 de candidați pentru 16 posturi de asistente și infirmiere la Spitalul Județean Zeci de concursuri de angajare sunt programate in luna august la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vorba de un total de 16 posturi de asistente medicale și infirmiere, precum și 6 posturi de medic specialist. Vor mai fi scoase in continuare la concurs și alte posturi vacante. Pentru cele 16 posturi de asistente medicale și infirmiere s-au inscris 196 de candidați. Astfel, pentru un post de infirmier urologie sunt 44 de candidați; pentru 3 posturi de asistent principal radiologie sunt 2 candidați; pentru doua posturi de electrician sunt 16 candidați care vor sa se angajeze la unitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

